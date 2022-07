Bussolengo, uccide il marito a coltellate e poi si costituisce Uccide il marito 37enne a coltellate e poi si costituisce. È accaduto a Bussolengo: la donna, 36 anni, ha raccontato di aver colpito l’uomo in casa. I due erano sposati da poco.

A cura di Chiara Ammendola

Ha ucciso il marito a coltellate e poi ha raggiunto la caserma dei carabinieri costituendosi. È accaduto la scorsa notte a Bussolengo in provincia di Verona. La vittima è un uomo di 37 anni che sarebbe stato colpito dalla donna, una 36enne di origini brasiliane, nell'appartamento dove i due vivevano, in via San Valentino.

A raccontare il tutto alle forze dell'ordine è stata proprio la donna che dopo aver colpito il marito ha raggiunto la caserma dei carabinieri della cittadina in provincia di Verona. Al momento sono in corso il sopralluogo sul luogo del delitto da parte di personale del Nucleo Investigativo e l'interrogatorio da parte del magistrato di turno unitamente agli inquirenti nella caserma di Bussolengo.

La donna, Edlaine Ferreira, ha confessato di aver ucciso il marito, Francesco Vetrioli, di professione autotrasportatore, nella loro abitazione situata nel centro di Bussolengo. La dinamica dell'omicidio non è chiara, mentre gli inquirenti stanno cercando di raccogliere informazioni sulla vita dei due e della donna: sembra i che i due fossero sposati da poco tempo.

(Notizia in aggiornamento)