Bus sostitutivi e navette: continuano i disagi per chi viaggia in treno, 7 ore per andare da Bolzano a Roma

Continuano i disagi per i passeggeri causati dai lavori ferroviari a Firenze: il Frecciarossa di questa mattina Bolzano-Roma ha impiega oltre 7 ore per arrivare a destinazione.

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Continuano i disagi per chi in queste settimane viaggia in treno. I lavori sui binari a Firenze stanno mandando in tilt l’Italia e creando non pochi problemi ai cittadini. Chi oggi ha provato a raggiungere la stazione di Roma Termini partendo da Bolzano ha visto quasi raddoppiare il normale tempo di percorrenza.

Se solitamente ci vogliono in media 4 ore e 50, oggi il treno diretto Alta-Velocità ha impiegato più di 7 ore. Lo sa bene chi oggi, mercoledì 8 luglio, è partito alle ore 7.45 con il Freccia 8507 dal capoluogo altoatesino verso la Capitale.

Nel terzo giorno di interruzioni al traffico ferroviario causati dai lavori sul nodo di Firenze sono stati costretti a intraprendere una vera e propria odissea fatta di bus sostitutivi e navette. La prima tappa è stata la stazione di Firenze Santa Maria Novella dove i passeggeri diretti a Roma sono stati fatti scendere per aspettare un autobus sostitutivo. Da lì hanno raggiunto Firenze Campo di Marte e finalmente sono saliti sul treno che li ha portati a Roma Termini. Il tutto è durato poco più di 7 ore.

Per fare fronte al problema già previsto, il personale di Trenitalia in forze a Firenze ha atteso i passeggeri insieme ai volontari della Protezione civile. Durante la tappa intermedia, il cui disagio è stato ampliato dall'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Italia e in modo particolare il capoluogo toscano, le persone sono state fatte sostare in sala d'attesa dove è stata distribuita acqua e qualche snack.

Solo dopo questa breve pausa il personale di Trenitalia ha condotto il gruppo verso le navette sostitutive. Dopo circa venti minuti, sono arrivati i bus sotto la scorta dalla Polizia locale.

Senza ritardi o problemi tecnici alla linea, i viaggiatori sono saliti a bordo della Freccia delle 13.10 e sono arrivati ​​a Roma Termini poco prima delle 15, praticamente in orario.