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Bus sostitutivi e navette: continuano i disagi per chi viaggia in treno, 7 ore per andare da Bolzano a Roma

Continuano i disagi per i passeggeri causati dai lavori ferroviari a Firenze: il Frecciarossa di questa mattina Bolzano-Roma ha impiega oltre 7 ore per arrivare a destinazione.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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La redazione di Fanpage.it raccoglie storie e testimonianze dei disagi che stanno affrontando i passeggeri. Se anche tu vuoi raccontare la tua storia, puoi scriverci cliccando qui.

Continuano i disagi per chi in queste settimane viaggia in treno. I lavori sui binari a Firenze stanno mandando in tilt l’Italia e creando non pochi problemi ai cittadini. Chi oggi ha provato a raggiungere la stazione di Roma Termini partendo da Bolzano ha visto quasi raddoppiare il normale tempo di percorrenza.

Se solitamente ci vogliono in media 4 ore e 50, oggi il treno diretto Alta-Velocità ha impiegato più di 7 ore. Lo sa bene chi oggi, mercoledì 8 luglio, è partito alle ore 7.45 con il Freccia 8507 dal capoluogo altoatesino verso la Capitale.

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Nel terzo giorno di interruzioni al traffico ferroviario causati dai lavori sul nodo di Firenze sono stati costretti a intraprendere una vera e propria odissea fatta di bus sostitutivi e navette. La prima tappa è stata la stazione di Firenze Santa Maria Novella dove i passeggeri diretti a Roma sono stati fatti scendere per aspettare un autobus sostitutivo. Da lì hanno raggiunto Firenze Campo di Marte e finalmente sono saliti sul treno che li ha portati a Roma Termini. Il tutto è durato poco più di 7 ore.

Per fare fronte al problema già previsto, il personale di Trenitalia in forze a Firenze ha atteso i passeggeri insieme ai volontari della Protezione civile. Durante la tappa intermedia, il cui disagio è stato ampliato dall'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Italia e in modo particolare il capoluogo toscano, le persone sono state fatte sostare in sala d'attesa dove è stata distribuita acqua e qualche snack.

Solo dopo questa breve pausa il personale di Trenitalia ha condotto il gruppo verso le navette sostitutive. Dopo circa venti minuti, sono arrivati i bus sotto la scorta dalla Polizia locale.

Senza ritardi o problemi tecnici alla linea, i viaggiatori sono saliti a bordo della Freccia delle 13.10 e sono arrivati ​​a Roma Termini poco prima delle 15, praticamente in orario.

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