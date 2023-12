Brindisi: va al pronto soccorso per dolori addominali, viene dimessa e muore nel bagno dell’ospedale Anna Maria Faggiano, 49enne di Ceglie Messapica, è morta nella notte tra lunedì e martedì nel pronto soccorso di Francavilla Fontana, dove si era recata a causa di intensi dolori addominali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, dopo la morte di una donna di 49 anni avvenuta nel pronto soccorso di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, nella notte tra lunedì 28 e martedì 19 dicembre. La vittima si chiamava Anna Maria Faggiano, era originaria di Ceglie Messapica ed è deceduta nel bagno del pronto soccorso.

I familiari della donna hanno sporto la denuncia, affermando che Anna Maria aveva accusato forti dolori addominali e si trovava al pronto soccorso per ricevere cure mediche. Tuttavia, stando a quanto riferito, i dottori avrebbero giudicato la sua condizione non preoccupante e tale da poter essere dimessa. Una diagnosi del tutto errata, secondo i familiari della donna: poco prima di lasciare il nosocomio, infatti, Anna Maria ha avuto un improvviso malore mentre si dirigeva verso il bagno del pronto soccorso, perdendo la vita.

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, senza al momento indagati, al fine di chiarire le circostanze della morte di Anna Maria Faggiano. L’autopsia è stata disposta per domani, venerdì 22 dicembre, e potrebbe fornire nuovi elementi cruciali per comprendere quanto accaduto durante il ricovero della donna e le ragioni per cui le sono state concesse le dimissioni poco dopo il suo arrivo in ospedale.