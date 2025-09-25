Brindisi, 13enne denuncia violenza sessuale in strada a Mesagne: indagati 12enne e 15enne

Il racconto dell’adolescente alle forze dell’ordine ha fatto scattare le immediate indagini dei carabinieri che hanno identificato i due presunti responsabili: un 12enne e un 15enne della zona che devono rispondere di violenza sessuale e sequestro di persona.

Un nuovo terribile episodio di violenza sessuale ai danni di una ragazzina sconvolge la cittadina di Mesagne, in provincia di Brindisi. A due mesi dalla tentata violenza avvenuta durante la festa patronale della Madonna del Carmine, infatti, una ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza in strada da parte di due ragazzini suoi coetanei. Il racconto dell’adolescente alle forze dell’ordine ha fatto scattare le immediate indagini dei carabinieri che hanno identificato i due presunti responsabili: un 12enne e un 15enne della zona.

La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nei giorni scorsi tra le strade della cittadina pugliese dell’entroterra brindisino. La vittima sarebbe stata costretta contro la sua volontà a seguire i ragazzini in luogo isolato e quindi sottoposta a violenza sessuale.

Dopo gli abusi, la ragazzina in lacrime è tornata a casa raccontando tutto l’accaduto ai famigliari che con lei si sono rivolti immediatamente alle forze dell’ordine per denunciare formalmente i fatti. In base al suo racconto e alla descrizione dei presunti responsabili, i militari hanno avviato subito le indagini, individuando i due ragazzini e informando la Procura dei minori di Lecce, competente per territorio.

I due adolescenti sono stati già ascoltati per dare la loro versione dei fatti ma hanno rigettato le accuse, dicendosi estranei ai reati contestati. Restano però indagati con le pesantissime accuse di violenza sessuale e sequestro di persona.

L’episodio sconvolge di nuovo Mesagne a due mesi dal tentativo di violenza sessuale su un 14enne da parte di un uomo di 70 anni avvenuto sempre in strada nei pressi del luna park allestito durante i giorni di festeggiamento in onore della Madonna del Carmine nel luglio scorso. In quel caso l’uomo era stato bloccato nell’immediatezza dei fatti e messo alle strette aveva ammesso i fatti.