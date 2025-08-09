Attualità
video suggerito
video suggerito

Botulino Calabria, l’ambulante conservava i barattoli di broccoli aperti: “Tutto il giorno sotto al sole”

In Calabria si indaga dopo due morti sospette, quelle del 53enne Luigi Di Sarno e della 45enne Tamara D’Acunto. Entrambi avevano mangiato un panino con la salsiccia e broccoli sott’olio da un ambulante di Diamante. Il furgone è stato sequestrato: è stato accertato che per l’intera giornata stazionava sotto al sole.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Il camioncino sequestrato (Ansa)
Il camioncino sequestrato (Ansa)

“Tenevo i barattoli dei broccoli aperti, li volevo mostrare ai clienti per attirarli, poi la sera li riponevo in frigo”. È quanto avrebbe raccontato al procuratore capo il titolare del chiosco che, sulla costa calabrese, ha preparato i panini con la salsiccia e broccoli finiti sotto accusa negli ultimi giorni. Sono i panini che – probabilmente proprio a causa dei broccoli sott’olio mal conservati – avrebbero scatenato dei casi di botulino.

Ad oggi la Procura indaga su due morti sospette: quella del campano Luigi Di Sarno, 53 anni, e della 45enne calabrese Tamara D’Acunto, residente proprio a Diamante, il litorale dove c’era il food truck dei panini. Come si legge in un comunicato diffuso ieri dalla Procura di Paola, ad oggi sono tre gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Si tratta del commerciante e dei legali rappresentanti di due ditte che avrebbero fornito gli alimenti utilizzati per la preparazione dei prodotti venduti.

Le indagini hanno sinora consentito di accertare che le vittime e gli altri contagiati avevano consumato un alimento potenzialmente contaminato acquistato appunto dal commerciante ambulante di Diamante. Il furgone è stato sequestrato: è stato accertato che per l’intera giornata stazionava sotto al sole, una condizione che potrebbe aver favorito la proliferazione delle tossine botuliniche in prodotti deperibili, soprattutto se non adeguatamente conservati.

Leggi anche
Botulino in Calabria, seconda morte sospetta: riesumata salma di una 45enne, tre indagati nell’inchiesta
A destra, Luigi di Sarno
A destra, Luigi di Sarno

Nei prossimi giorni arriveranno le risposte degli esami chimici e verrà effettuata l’autopsia sulle due vittime. Quanto accaduto a Luigi di Sarno lo ha ricostruito ieri a Fanpage.it sua sorella, che dalla Campania aveva deciso di partire per la Calabria per riportare a casa il fratello sofferente. Ma Di Sarno, che aveva capito che quel panino mangiato a Diamante gli aveva fatto male, è morto per strada, sotto gli occhi della sua famiglia.

La seconda morte sospetta invece è quella di Tamara D’Acunto, che assediata dai dolori intestinali aveva raggiunto nei giorni scorsi una clinica privata che però, a quanto ricostruito in queste ore, l’aveva mandata via, invitandola a cercare un ospedale pubblico. La Procura ha chiesto per lei la riesumazione della salma. È stato il fratello a presentare una denuncia quando, alla luce delle notizie degli ultimi giorni, ha ricordato che anche Tamara aveva mangiato un panino con salsiccia e broccoli dall’ambulante iscritto nel registro degli indagati.

Video thumbnail
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra in
ucraina
Vertice Trump-Putin il 15 agosto in Alaska, Zelensky: “Nessuna decisione senza di noi”
Cosa sappiamo dell’incontro tra Trump e Putin per la tregua in Ucraina
Il consigliere del Cremlino: “Putin potrebbe concedere una 'tregua aerea' in Ucraina per accontentare Trump”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views