Botulino Calabria, l’ambulante conservava i barattoli di broccoli aperti: “Tutto il giorno sotto al sole”
“Tenevo i barattoli dei broccoli aperti, li volevo mostrare ai clienti per attirarli, poi la sera li riponevo in frigo”. È quanto avrebbe raccontato al procuratore capo il titolare del chiosco che, sulla costa calabrese, ha preparato i panini con la salsiccia e broccoli finiti sotto accusa negli ultimi giorni. Sono i panini che – probabilmente proprio a causa dei broccoli sott’olio mal conservati – avrebbero scatenato dei casi di botulino.
Ad oggi la Procura indaga su due morti sospette: quella del campano Luigi Di Sarno, 53 anni, e della 45enne calabrese Tamara D’Acunto, residente proprio a Diamante, il litorale dove c’era il food truck dei panini. Come si legge in un comunicato diffuso ieri dalla Procura di Paola, ad oggi sono tre gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Si tratta del commerciante e dei legali rappresentanti di due ditte che avrebbero fornito gli alimenti utilizzati per la preparazione dei prodotti venduti.
Le indagini hanno sinora consentito di accertare che le vittime e gli altri contagiati avevano consumato un alimento potenzialmente contaminato acquistato appunto dal commerciante ambulante di Diamante. Il furgone è stato sequestrato: è stato accertato che per l’intera giornata stazionava sotto al sole, una condizione che potrebbe aver favorito la proliferazione delle tossine botuliniche in prodotti deperibili, soprattutto se non adeguatamente conservati.
Nei prossimi giorni arriveranno le risposte degli esami chimici e verrà effettuata l’autopsia sulle due vittime. Quanto accaduto a Luigi di Sarno lo ha ricostruito ieri a Fanpage.it sua sorella, che dalla Campania aveva deciso di partire per la Calabria per riportare a casa il fratello sofferente. Ma Di Sarno, che aveva capito che quel panino mangiato a Diamante gli aveva fatto male, è morto per strada, sotto gli occhi della sua famiglia.
La seconda morte sospetta invece è quella di Tamara D’Acunto, che assediata dai dolori intestinali aveva raggiunto nei giorni scorsi una clinica privata che però, a quanto ricostruito in queste ore, l’aveva mandata via, invitandola a cercare un ospedale pubblico. La Procura ha chiesto per lei la riesumazione della salma. È stato il fratello a presentare una denuncia quando, alla luce delle notizie degli ultimi giorni, ha ricordato che anche Tamara aveva mangiato un panino con salsiccia e broccoli dall’ambulante iscritto nel registro degli indagati.