Bolzano, Florian morto in moto: non è stato un incidente, il 22enne è stato travolto da un motocross Svolta dalle indagini dei carabinieri: il 22enne di Sarentino, Florian Nussbaumer, non sarebbe caduto da solo ma investito da un altro ragazzo suo compaesano. Poi il tentativo di depistaggio sostituendo i pezzi danneggiati nascondendoli. Ora deve rispondere di omicidio stradale aggravato.

A cura di Biagio Chiariello

Florian Nussbaumer non è morto cadendo in moto: il 22enne elettricista di Sarentino (Bolzano), che ha perso la vita nella notte di domenica scorsa mentre stava rincasando, sarebbe stato investito e ucciso sulla statale da un suo coetaneo che viaggiava in sella a una motocicletta da cross.

Inizialmente sembrava davvero essere una sciagura ad aver causato la morte del giovane, ma col passare delle ore e i nuovi dettagli dell'indagine condotta dai carabinieri, è emersa un'altra più oscura verità.

Sarebbe stato un 22enne del posto, alla guida di una moto da cross, dopo aver partecipato a specifica manifestazione che si era tenuta proprio a Sarentino, a travolgere il giovane Florian, il quale anch’egli aveva partecipato alla manifestazione ma come spettatore.

Il presunto investitore è stato condotto in carcere a Bolzano con l’accusa di omicidio stradale aggravato. La procura ha ordinato l'autopsia sul corpo di Nussbaumer, prevista per mercoledì prossimo.

La svolta è arrivata dopo che i carabinieri hanno rinvenuto delle tracce "inconfutabili" e riconducibili ad una moto da cross sulla SP137, recandosi tempestivamente a casa del presunto responsabile.

Il 22enne inoltre avrebbe tentato di depistare il lavoro degli inquirenti coprendo le tracce della propria responsabilità sostituendo parte dei pezzi danneggiati della moto, gettandoli in una zona impervia di montagna e mostrando ai militari, nelle prime fasi delle indagini, un veicolo diverso da quello effettivamente coinvolto nel sinistro.

Si dice "scioccata", per bocca del sindaco Christian Albert Reichsigl, la comunità di Sarentino.