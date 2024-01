Bologna, l’auto finisce in un burrone a Loiano: marito e moglie muoiono nell’incidente stradale Due anziani coniugi sono deceduti in un incidente sulle strade dell’Appennino bolognese. Sarebbero morti sul colpo. I corpi recuperati dai vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Sangue sulle strade in provincia di Bologna dove due anziani coniugi sono rimasti vittima di un incidente stradale. Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 25 gennaio, intorno alle 14 in località Quinzano, nel territorio del Comune di Loiano: secondo le prime ricostruzioni, la macchina sulla quale stava viaggiando la coppia, per cause ora al vaglio dei carabinieri, è uscita di strada mentre percorreva via delle Vigne ed è finita in un precipizio.

I due anziani, marito e moglie entrambi di 82 anni, residenti a Bologna, sarebbero morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ai quali è stato dato il compito di recuperare i corpi.

Neanche un mese fa sempre a Loiano aveva perso la vita la 26enne Giovanna Cristiani: era alla guida della sua auto che, percorrendo la strada provinciale verso valle, si era scontrata frontalmente con un'ambulanza che trasportava un'anziana dopo aver perso il controllo della sua vettura. La donna era madre di un bambino di sei anni che già poco più un anno fa aveva perso il padre, l’ex compagno della ragazza. Successivamente, nello stesso pomeriggio, anche la paziente che l’ambulanza stava trasportando verso l'ospedale Simiani di Loiano era deceduta per difficoltà respiratorie.

Mentre nei giorni prima di Natale nel comune sull'Appenino bolognese un 70enne era stato investito in via Anconella da un pirata della strada che si era poi costituito: "Ho investito un uomo", aveva detto il 30enne italiano presentatosi alla caserma dei carabinieri di Bologna Indipendenza. Ora è indagato per i reati di lesioni personali e omissione di soccorso.