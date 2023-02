Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 4 febbraio regione per regione I dati di oggi, sabato 4 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, sabato 4 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale – l'ultimo è stato diffuso ieri – molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 593 nuovi casi di positività e 3 morti

Il Veneto registra oggi 593 nuovi casi di Covid-19, che portano a quota 2.679.181 gli infetti da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala 3 vittime contro le 6 di ieri, con il totale a 16.5594. Salgono a 16.682 i positivi attuali. rispetto ai 16.394 di ieri (+288). Negli ospedali scendono (-12) i ricoveri in area medica, che sono 920, e aumentano di due unità quelli in terapia intensiva, che sono 43.

Covid Toscana, oggi 275 nuovi casi e un decesso

Sono 275 i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 60 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 215 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.583.713. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.964 persone) e raggiungono quota 1.529.587 (96,6% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 42.637 positivi, -5,9% rispetto a ieri. Di questi 179 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: una donna di 74 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 377 tamponi molecolari e 2.256 tamponi antigenici rapidi: di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 491 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 56% di questi è risultato positivo.

Covid Puglia, 203 nuovi casi e 3 morti

Oggi in Puglia si registrano 203 nuovi casi di positività su 4.388 test giornalieri per una incidenza del 4,6%. I decessi sono stati tre. Delle 15.176 persone attualmente positive 203 sono ricoverate in area non critica (iri 214) e 8 in terapia intensiva (come ieri).

Covid Calabria, oggi 131 nuovi casi e un decesso

Sono 131 i nuovi casi Covid in Calabria riportati dal bollettino quotidiano della protezione civile regionale, assieme a 1.687 tamponi e per un indice di positività pari al 7,77 %. Una vittima si è registrata a Cosenza.

Covid Lazio, oggi 908 casi e 3 decessi

Oggi nel Lazio su 1.730 tamponi molecolari e 5.818 tamponi antigenici per un totale di 7.548 tamponi, si registrano 908 nuovi casi positivi (+278), sono 3 i decessi (-4), sono 514 i ricoverati (+12), 19 le terapie intensive ( = ) e +920 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%. Lo rende noto l'assessorato alla Salute.

