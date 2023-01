Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 28 gennaio regione per regione I dati di oggi, sabato 28 gennaio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, sabato 28 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale e viene diffuso ogni venerdì – l'ultimo pubblicato ieri dal ministero della Salute conta 38.168 contagi e 345 morti in una settimana – molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 258 nuovi casi e nessun decesso

Sono 258 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.581.928. Eseguiti 414 tamponi molecolari e 2.703 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,3% è risultato positivo, dato in leggero aumento rispetto a ieri quando era dell'8%. Oggi non si registrano nuovi decessi. In diminuzione i ricoveri.

Covid Veneto, oggi 594 nuovi casi e 3 decessi

Sono 594 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 3 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull'andamento del Covid.

Covid Calabria, oggi 150 contagi

Le persone risultate positive in Calabria da inizio pandemia sono 628075, 150 in più rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4185502 (+1.991).

Covid Lazio, oggi 722 nuovi casi e 2 decessi

Su 1.574 tamponi molecolari e 6.409 tamponi antigenici per un totale di 7.983 tamponi, si registrano oggi nel Lazio 722 nuovi casi positivi (+14), sono 2 i decessi ( = ), sono 513 i ricoverati (-19), 22 le terapie intensive ( = ) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%. Lo rende noto l'assessore alla Salute della regione Lazio Alessio D'Amato al termine del consueto monitoraggio.

Covid Campania, oggi 358 positivi e 4 decessi

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 358 positivi (328 al test antigenico e 30 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 4 i decessi: nessuno nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 6.074 di cui 4.634 test antigenici e 1.440 molecolari.

