Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 21 gennaio regione per regione I dati di oggi, sabato 21 gennaio 2023 sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, sabato 21 gennaio su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. È di ieri invece, venerdì 20 gennaio, il bollettino settimanale con i numeri degli ultimi 7 giorni sulla diffusione del Covid in Italia.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 291 nuovi casi e 4 decessi

Sono 291 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.580.138.

Si registrano altri 2 decessi. I ricoverati sono 271, 6 in meno rispetto a ieri, di cui 8 si trovano in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 65.711 positivi. I guariti crescono dello 0,1% (1.311 persone) e raggiungono quota 1.502.968.

Covid in Veneto, oggi 628 casi e 11 decessi

In Veneto si registrano 628 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (-66). Si segnalano 11 decessi contro gli 8 del giorno prima, per un totale di 16.516. Lo riferisce il bollettino regionale. I casi totali da inizio pandemia ammontano a 2.636. 628. Sale il dato dei casi di positività attuali, che sono 18.047 (+220). Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali ci sono 1.067 ricoveri in area medica (-82) e 61 (+2) in terapia intensiva.

Covid in Puglia, oggi 395 nuovi casi e 3 morti

Oggi in Puglia si registrano 395 nuovi casi di positività al Covid su 5.547 test giornalieri per una incidenza del 7,12% (ieri 7,56%). Sono tre le persone decedute (ieri cinque). Dei 16.359 attualmente positivi 225 sono ricoverati in area non critica (come ieri) e 9 in terapia intensiva (come ieri).

Covid Lazio, oggi 618 nuovi casi e 4 morti

Oggi nel Lazio su 1.784 tamponi molecolari e 6.022 tamponi antigenici per un totale di 7.806 tamponi, si registrano 618 nuovi casi positivi (-176), sono 4 i decessi (+3), sono 583 i ricoverati (-19), 29 le terapie intensive (+2) e +2.098 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% e i casi a Roma città sono a quota 311.

Sono 30.455 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 2.312.501, i morti 12.656, su un totale di 2.355.612 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid in Calabria, oggi 260 nuovi contagi e 5 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 260 i nuovi contagi registrati (su 1.871 tamponi effettuati), con un indice di positività pari al 13,19%. Sono 318 i guariti e 5 i morti (per un totale di 3.283 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -63 attualmente positivi, -9 ricoveri (per un totale di 146) e, infine, +2 terapie intensive stabili (per un totale di 9).

Covid in Campania, oggi 441 nuovi casi e 2 morti

È di due decessi e 441 nuovi positivi il bilancio Covid in Campania nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi su 6482 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 6.93%, oggi si attesta al 6.80%. Negli ospedali restano invariati a 18 i posti letto occupati nelle terapie intensive, mentre calano quelli dei reparti ordinari con 281 posti letto occupati (-12 rispetto a ieri).