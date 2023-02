Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 15 febbraio regione per regione I dati di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, mercoledì 15 febbraio in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 637 positivi e 2 decessi

Sono 637 i nuovi positivi in Veneto a fronte di 2 decessi e 16.065 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri, sono 251 in area non critica (+15), 14 le terapie intensive.

Covid Toscana, oggi 300 nuovi casi e 9 decessi

Sono 300 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 65 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 235 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.586.345. La lista dei decessi si aggiorna con 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un'età media di 83,7 anni.

Covid Puglia, oggi 181 contagi e 2 morti

Sono 181 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 4% dei 4.466 test processati. Gli attualmente positivi sono 8.256 di cui 141 ricoverati in area non critica Covid e 5 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono due che fanno salire a 9.611 il totale dei decessi da iniziò pandemia a oggi.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 112 nuovi casi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 966 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi. Sono inoltre 901 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 83 casi. Nessun paziente in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 87. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano 6 decessi.

Covid Calabria, oggi 97 contagi e 4 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 97 in più rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria. Si registrano anche 4 morti.

Covid Campania, oggi 374 contagi e 3 morti

I dati del bollettino di oggi riferiscono di 374 contagi (mentre ieri erano stati 462) a fronte di 8.591 tamponi analizzati complessivamente in Campania.

Per quanto riguarda i decessi, si registrano 3 morti; come specificato nel bollettino, però, due di questi decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre l'altro decesso si è verificato precedentemente ma è stato registrato soltanto nella giornata di ieri.

