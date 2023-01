Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 26 gennaio regione per regione I dati di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, giovedì 26 gennaio su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato ormai da tempo settimanale, come deciso dal ministero della Salute, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Sardegna, 179 contagi e 2 decessi

In Sardegna si registrano 179 nuovi contagi (di cui 160 diagnosticati con tampone antigenico) in lieve aumento rispetto all'ultima rilevazione (125) e due decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1327 tamponi. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (2) mentre cala di 11 quello dei pazienti in area medica che ora sono 68. In diminuzione ( -138 ) i casi di isolamento domiciliare: 3546.

Covid Puglia, oggi 2 morti e 333 nuovi casi

Oggi in Puglia si registrano 333 nuovi casi di positività al Covid su 6.082 test giornalieri per una incidenza del 5,47% (ieri 5,69%). Sono due le persone decedute (ieri sei). I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 119, nella provincia Bat 21, in quella di Brindisi 37, nel Foggiano 48, nel Leccese 63, in provincia di Taranto 39. Sono residenti fuori regione altri 4 positivi. Dei 15.588 attualmente positivi 212 sono ricoverati in area non critica (ieri 205) e 14 in terapia intensiva (ieri 16).

Covid Veneto, oggi 677 nuovi positivi e 5 decessi

Sono 677 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 5 decessi e 16.868 persone in isolamento.Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri sono in calo in area non critica 304 (-20) e stabili le terapie intensive 16.

Covid Toscana, oggi 275 nuovi casi e nessun morto

Sono 275 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove sono stati eseguiti 503 tamponi molecolari e 3.751 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,5% è risultato positivo. Sono invece 566 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 48,6% di questi è risultato positivo. Al momento in Toscana risultano 60.153 positivi (-2,6% rispetto a ieri): di questi 224 (17 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e 7 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. Oggi in Toscana non si registrano nuovi decessi di persone positive al Covid-19 e il numero totale delle vittime attribuite all'epidemia resta fermo a 11.468.

