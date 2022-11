Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 24 novembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi giovedì 24 novembre, con dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

Sono disponibili i dati di oggi, giovedì 24 novembre, su contagi, morti e ricoveri Covid di alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute Schillaci, è diventato settimanale. Di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Puglia, oggi 1.326 casi

Oggi in Puglia si registrano 1.326 nuovi casi di positività al Covid su 8.984 test giornalieri per una incidenza del 14,7%. Sono cinque i decessi registrati. I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 384, nella provincia Bat 74, in quella di Brindisi 140, in quella di Foggia 148, nel Leccese 416, nel Tarantino 148. Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive in Puglia. Delle 15.542 persone attualmente positive, 204 sono ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva.

Covid Friuli Venezia Giulia, 911 nuovi casi e 4 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 911 positività al Covid da 4.778 tamponi, di cui 167 da 1.597 tamponi molecolari e 744 da 3.181 tamponi antigenici; si sono registrati 4 decessi, 1 a Udine e 3 a Trieste. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 190 negli altri reparti. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 542.561 positività, mentre i decessi sono stati 5.677.

Covid Toscana, oggi 2.361 nuovi casi e 7 decessi

Sono 2.361 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana dove si registrano 7 decessi: 5 uomini e 2 donne con un'età media di 85,4 anni (3 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo). I ricoveri sono 499 (1 in meno rispetto a ieri) di cui 16 (+1) in terapia intensiva. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.233 tamponi molecolari e 10.542 tamponi antigenici rapidi: di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 2.662 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'88,7% di questi è risultato positivo. Al momento in Toscana risultano 62.540 positivi, +1,7% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.514.403 i contagi e 11.140 i deceduti. A livello provinciale Firenze registra 586 casi in più rispetto a ieri, Prato 105, Pistoia 152, Massa Carrara 162, Lucca 310, Pisa 321, Livorno 267, Arezzo 163, Siena 141, e Grosseto 149. In 62.041 (+1.041) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Covid Alto Adige, 184 nuovi casi e una vittima

Sono 184 i nuovi casi di Covid registrati in Alto Adige, a fronte di 156 tamponi pcr (8 positivi) e 1.439 antigenici (176 positivi). Una nuova vittima, un uomo ultranovantenne, porta il totale da inizio pandemia a 1.590. I nuovi guariti sono 145, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 1.562 (+38). Stabile l'incidenza settimanale, oggi a 236 casi ogni 100mila abitanti (-1 rispetto a ieri).

Covid Veneto, 5.686 nuovi casi

Il bollettino regionale del Veneto segnala 5.686 nuovi casi, complessivamente 2.520.805. Gli attuali positivi salgono a 62.129 (+1.368). Continua l'aumento di ricoveri in area medica, che sono 1.286 (+14), mentre scendono (-6) quelli delle terapie intensive, che sono 53.

