Bollettino Covid Italia, oggi 76.260 contagi e 153 morti per Coronavirus, i dati di mercoledì 23 marzo I nuovi casi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 76.260, in calo dopo l’impennata di ieri: è quanto emerge dal bollettino di oggi 23 marzo. Tasso di positività al 14,8%. Altri 153 i morti.

A cura di Ida Artiaco

I nuovi casi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 76.260, in calo dopo l'impennata di ieri quando ne erano 96.365. Questo è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 23 marzo. Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale così a 14.070.450. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 153 per un totale di 158.254. Sono stati effettuati 513.744 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia tra molecolari e test antigenici: il tasso di positività è al 14,8% (-0,2%). I guariti sono 12.685.306 (+51.922), mentre gli attualmente positivi sono 1.226.890 (+26.283).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono stati 76.260 i casi registrati nelle ultime 24 su 513.744 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Di seguito i casi suddivisi regione per regione:

Lombardia: +9.206

Veneto: +6.287

Emilia Romagna: +4.295

Campania: +8.093

Lazio: +8.340

Piemonte: +2.820

Toscana: +5.280

Sicilia: +6.481

Puglia: +7.270

Liguria: +1.539

Friuli-Venezia Giulia: +1.278

Marche: +2.616

Abruzzo: +2.248

Calabria: +3.322

P.A Bolzano: +

Umbria: +2.150

Sardegna: +2.225

P.A Trento: +451

Basilicata: +1.079

Molise: +524

Valle d'Aosta: +69

Tamponi e tasso di positività

Sono 513.744 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 14,8% (-0,2%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

In calo i dati riguardanti i ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Si registrano -30 ricoveri nei reparti ordinari per un totale di 8.939, mentre in terapia intensiva sono stati registrati +11 pazienti per un totale di 466.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, martedì 22 marzo, sono state somministrate fino ad ora 135.552.314 dosi. Sono 48.462.724 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 89,73% della popolazione. Sono 38.540.037 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 84,00% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.370.966.