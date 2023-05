Bollettino Covid, in Italia 20822 contagi e 166 morti per Coronavirus nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio: i dati I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio: nel bollettino pubblicato oggi si contano 20.822 nuovi casi e 166 morti negli ultimi 7 giorni.

A cura di Susanna Picone

Nella settimana appena trascorsa si sono registrati in Italia 20.822 nuovi casi positivi di Covid-19, con una variazione di -10,0% rispetto alla settimana precedente, quando sono stati 23.132.

Rispetto alla scorsa settimana si registrano invece più vittime – sono 166 i deceduti secondo il bollettino Covid settimanale diffuso oggi dal ministero della Salute – con una variazione di +6,4% rispetto alla settimana precedente, che vide 156 vittime.

La scorsa settimana sono stati 324.660 tamponi con una variazione di -2,5% rispetto alla settimana precedente (333.138). Il tasso di positività è del 6,4% con una variazione di -0,5% rispetto alla settimana precedente (6,9%).

Decessi Covid in aumento, ricoveri ordinari in calo

Continuano dunque a scendere i contagi Covid in Italia, mentre i morti registrano una lieve risalita. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, questa settimana si registra un calo per i ricoveri ordinari (-168), un leggero aumento invece delle terapie intensive (+9). I guariti dal virus sono 5.134 guariti.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 5 maggio, sono state somministrate fino ad ora 144.363.530 dosi. Sono 48.724.015 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,24% della popolazione over 12.

Sono 6.003.913 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 31,40% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.410.982.