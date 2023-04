Bollettino Covid, in Italia 23.132 contagi e 156 morti per Coronavirus nella settimana dal 21 al 27 aprile: i dati I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana dal 21 al 27 aprile: nel bollettino pubblicato oggi si contano 23.132 nuovi casi e 156 morti negli ultimi 7 giorni.

A cura di Antonio Palma

Cala la curva dei contagi covid in Italia. Sono infatti 23.132 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 21 aprile a giovedì 27 aprile 2023. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 28 aprile. Dopo due settimane di risalita, infatti, il dato è di nuovo in calo questa settimana rispetto alla settimana precedente, quando erano stati registrati 27.982 nuovi casi di Covid-19.

Nell'ultima settimana cresce invece il numero di tamponi effettuati in Italia che si attesta a 333.138, in aumento rispetto ai 316.436 test della settimana precedente. Il tasso di positività nei sette giorni considerati dunque è al 6,9%, sostanzialmente stabile rispetto alla passata rilevazione quando si attestava al 7%.

Decessi covid in calo nell'ultima settimana

Scende anche il numero dei decessi per covid nella settimana 21-27 aprile 2023. Il bollettino covid settimanale indica infatti 156 ulteriori decessi contro i 191 della precedente rilevazione.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 28 aprile, sono state somministrate fino ad ora 144.358.723 dosi. Sono 48.723.737 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,24% della popolazione over 12. Sono 6.002.230 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 31,39% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.410.956.