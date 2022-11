Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 30 novembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 30 novembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

I dati di oggi, mercoledì 30 novembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. Di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 5.334 positivi e 6 decessi

Sono 5.334 i nuovi positivi in Veneto a fronte di 6 decessi nelle 24 ore e 61.732 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri sono in aumento in area non critica 934 (+26), in aumento anche le terapie intensive 41 (+6).

Covid Toscana, oggi 2.126 positivi e 7 vittime

In Toscana sono 2.126 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.779 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.525.946. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.532 persone) e raggiungono quota 1.448.432 (94,9% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 66.333 positivi, +0,9% rispetto a ieri.

Covid Puglia, oggi 1501 positivi e 6 decessi

Sono 1.501 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 16,3% dei 9.158 test processati. Gli attualmente positivi sono 14.635 di cui 218 ricoverati in area non critica Covid (due in più rispetto a ieri) e 16 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 6 che fanno salire a 9.283 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 1.110 nuovi casi e 8 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.110 positività Covid da 5.501 tamponi, di cui 259 da 2.071 tamponi molecolari e 851 da 3.430 tamponi antigenici; si sono registrati 8 decessi, 3 a Udine, 1 a Gorizia, 2 a Trieste e 2 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 247 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 498,7. I dati sono stati comunicati dalla Regione.

Covid Alto Adige, oggi 145 casi e una vittima

Sono 145 i nuovi casi di Covid registrati in Alto Adige, a fronte di 92 tamponi pcr (2 positivi) e 1.341 test antigenici (143 positivi). Un nuovo decesso porta il totale da inizio pandemia a 1.594, mentre l'incidenza settimanale scende sotto quota 200: oggi il dato è di 195 casi ogni 100mila abitanti, 14 in meno rispetto a ieri.

Covid Sardegna, oggi 533 contagi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 533 ulteriori casi di positività al covid (di cui 473 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2726 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 92 ( stesso dato di ieri ). Sono 5861 i casi di isolamento domiciliare ( – 141 ). Si registra il decesso di una donna di 85 anni.

