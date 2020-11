I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 23.232 (ieri sono stati 22.930) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.455.022 positivi. Si registra un forte incremento di 853 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 630, per un totale di 51.306 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 24 novembre, diffuso dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica. I guariti dall'inizio della pandemia sono 605.330 (+20.837, ieri +31.395). I casi attualmente positivi sono 798.386 (+1.537). Di questi, 34.577 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.816 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 188.659. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 4.886 nuovi casi seguita da Lazio ed Emilia Romagna.

In totale sono 1.455.022 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +4.886

Piemonte: +2.070

Campania: +1.764

Veneto: +2.194

Emilia Romagna: +2.501

Lazio: +2.509

Toscana: +962

Sicilia: +1.306

Liguria: +509

Puglia: +1.567

Marche: +351

Abruzzo: +536

Friuli Venezia Giulia: +554

Umbria: +218

P.A. Bolzano: +160

Sardegna: +290

P.A. Trento: +143

Calabria: +307

Valle d'Aosta: +73

Basilicata: +261

Molise: +72