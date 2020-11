I nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nel Lazio martedì 24 novembre 2020 sono stati 2509 (ieri erano stati 2341, 168 in meno). Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 62 decessi, 14 in più rispetto a ieri, quando ne sono emersi 38. I guariti sono 540, ieri 457. A Roma città i contagi sono 1483, mentre nelle province 611, con dieci decessi. Sono stati processati oltre 28mila tamponi, oltre 7mila in più rispetto a ieri (erano intorno ai 20mila). Il apporto tra positivi e tamponi scende sotto al 9 per cento.

I dati sui ricoveri per Covid nella Regione Lazio

I pazienti Covid-19 positivi con sintomi attualmente ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete del Lazio sono 3361 (ieri erano 3351, quindi dieci in meno). Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 345 (ieri erano 335, dieci in meno). In isolamento domiciliare ci sono 82090 persone. In totale i positivi nel Lazio sono 85796. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I contagi di coronavirus nel Lazio

Asl Roma 1: 534 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Diciannove decessi con patologie;

Asl Roma 2: 624 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentosessantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Quindici decessi con patologie;

Asl Roma 3: 325 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette decessi con patologie;

Asl Roma 4: 41 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 5: 227 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro decessi con patologie;

Asl Roma 6: 147 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette decessi con patologie;

Asl di Latina: 309 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre decessi di 70, 85 e 91 anni con patologie;

Asl di Frosinone: 189 casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Sei decessi di 72, 74, 77, 82, 83 e 98 anni con patologie;

Asl di Viterbo: 47 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un decesso di 90 anni con patologie;

Asl di Rieti: 66 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 24 novembre

Il bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di martedì 24 novembre registra 261 pazienti positivi ricoverati, tra cui 45, più gravi, che necessitano di supporto respitatorio, si trovano nel reparto di terapia intensiva. L'Inmi comunica che da inizio emergenza ad oggi sono 1286 le persone dimesse dal centro Covid, perché asintomatiche o con sintomi lievi della malattia, con condizioni di salute tali da non necessitare ricovero ospedaliero. Alcune hanno fatto ritorno presso la propria abitazione per l'isolamento domiciliare fino a tamponi negativi, mentre altri sono stati trasferiti presso strutture del territorio, dove sono rimaste fino alla completa guarigione.