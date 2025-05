video suggerito

Stadio della Roma, inizia l’abbattimento degli alberi a Pietralata: “Tagli totalmente illegittimi” Iniziate oggi le operazioni di abbattimento del bosco di Pietralata, nella zona dove dovrebbe essere realizzato lo stadio della Roma. I comitati: “Tagli totalmente illegittimi”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state avviate questa mattina le operazioni di abbattimento degli alberi del ‘bosco di Pietralata', nell'area dove dovrebbe essere realizzato lo stadio della Roma. Secondo i comitati ‘No Stadio', i tagli "sono totalmente illegittimi". Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra, con il deputato Filiberto Zaratti, che attacca: "Fermatevi, è un atto scellerato avviato proprio mentre gli ornitologi del Comune consigliano di non farlo per le conseguenze sulla nidificazione in corso. È necessario aspettare le perizie degli agronomi circa il valore di questo patrimonio della città, per questo riteniamo una follia quello che sta avvenendo".

Peraltro, aggiunge Zaratti, "durante il sit in di protesta sono intervenuti i Vigili Urbani con modi aggressivi, tanto che ne ha fatto le spese il presidente dell’Arci-Lazio Vito Scalisi, identificato e strattonato, al quale va la nostra solidarietà. I cittadini presenti hanno chiamato la polizia per essere difesi dalla furia dei vigili: possibile che il Comune non riesca a tenere sotto controllo i propri operatori?”.

Come abbiamo scritto, il taglio degli alberi serve a procedere con gli scavi archeologici, il cui completamento è necessario per la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio. La Soprintendenza statale, infatti, richiede di effettuare sondaggi e analisi archeologiche per il via libera finale all'opera. Ovviamente, nessuno è a conoscenza di cosa nasconde il sottosuolo di Pietralata, dove già sono noti resti archeologici di pregio, tra cui un'antica cisterna romana, che probabilmente sarà inglobata nel progetto del nuovo stadio.

Roma Capitale, stando a quanto ricostruito, ha autorizzato il taglio degli alberi approfittando di una deroga al regolamento del verde, che in condizioni normali rende molto difficile abbattimenti come questo. Secondo quanto si apprende, il regolamento prevede deroghe per motivi di sicurezza, di malattia degli alberi e anche di tipo edificatorio. Titoli edificatori che, tuttavia, la Roma non possiede ancora, secondo i comitati. Le analisi su quegli alberi e sulla nidificazione, sottolinea chi protesta, erano ancora in corso e non completate.