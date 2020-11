I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.930 (ieri sono stati 28.337) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.431.795 positivi. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 23 novembre novembre, diffuso dal Ministero della Salute. I guariti dall'inizio della pandemia sono 584.493 (+31.395, ieri + 13.574), i decessi Covid invece sono 50.453 (si registra un incremento di 630 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 562). I casi attualmente positivi sono 796.849. Di questi, 34.697 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.810 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 148.945 . La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 5.289 nuovi casi seguita da Veneto e Campania.

In totale sono 1.431.795 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +5.289

Piemonte: +1.730

Campania: +2.158

Veneto: +2.540

Emilia Romagna: +2.347

Lazio: +2.331

Toscana: +1.323

Sicilia: +1.249

Liguria: +285

Puglia: +980

Marche: +161

Abruzzo: +640

Friuli Venezia Giulia: +377

Umbria: +105

P.A. Bolzano: +260

Sardegna: +505

P.A. Trento: +93

Calabria: +321

Valle d'Aosta: +77

Basilicata: +60

Molise: +91