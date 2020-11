I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.337 (in sensibile calo rispetto a ieri quando ne erano stati 34.767) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.408.868 contagiati. E' quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 22 novembre, diffuso dal Ministero della Salute. I guariti dall'inizio della pandemia sono 553.098 (+13.574, ieri + 19.502), i morti Covid invece sono 49.823 (si registra un incremento di 562 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 692). I casi attualmente positivi sono 805.947. Di questi, 34.279 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.801 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 188.747. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 5.094 nuovi casi seguita da Veneto e Campania.

In totale sono 1.408.868 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +5.094

Piemonte: +2.641

Campania: +3.217

Veneto: +2.956

Emilia Romagna: +2.665

Lazio: +2.533

Toscana: +1.929

Sicilia: +1.258

Liguria: +611

Puglia: +1.327

Marche: +529

Abruzzo: +560

Friuli Venezia Giulia: +675

Umbria: +400

P.A. Bolzano: +535

Sardegna: +404

P.A. Trento: +159

Calabria: +444

Valle d'Aosta: +99

Basilicata: +208

Molise: +93