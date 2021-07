Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 31 marzo, sull'emergenza Coronavirus appena pubblicati dal Ministero della Salute sono 23.904 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 16.017). I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 351.221. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.584.899. Nelle ultime 24 ore sono stati 467 i decessi per Covid, per un totale di 109.346 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria (ieri +529). I guariti i totale sono 2.913.045 (+23.744). I casi attualmente positivi sono invece 562.508 (-324). La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono al momento 9.928.663 le dosi somministrate e 3.112.079 le persone che hanno ricevuto anche il richiamo.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.584.899. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +3.943

Veneto: +2.317

Piemonte: +2.298

Campania: +2.016

Emilia Romagna: +1.490

Lazio: +1.800

Toscana: +1.538

Sicilia: +2.904

Puglia: +1.962

Liguria: +383

Friuli Venezia Giulia: +644

Marche: +807

Abruzzo: +314

Sardegna: +444

P.A. Bolzano: +110

Umbria: +162

Calabria: +347

P.A. Trento: +187

Basilicata: +149

Molise: +17

Valle d'Aosta: +62

La Regione Sicilia comunica il dato che somma i casi di oggi ai casi non comunicati nella giornata di ieri.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia, sommando molecolari e antigenici, sono stati 351.221. Il tasso di positività è al 6,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Sono in diminuzione i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono 51 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica (29.180 in totale). Tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva, sono 6 in meno in 24 ore. 283 gli ingressi del giorno e un totale di 3.710 ricoverati.