Sono 21.267 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 18.765) secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sull’emergenza Covid di oggi, mercoledì 24 marzo. I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 363.767. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.440.862 . I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 460 (ieri sono stati 551), per un totale di 106.339 morti dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono 2.773.215 (+20.132). I casi attualmente positivi diventano 561.308 (+654). La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia, che supera oggi anche le 30.000 vittime per Covid. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono state finora 8.346.445, mentre a ricevere entrambe le dosi e a essere quindi immuni sono 2.657.587 persone.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.440.862. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +4.282

Veneto: +2.042

Piemonte: +2.223

Campania: +2.045

Emilia Romagna: +1.725

Lazio: +1.709

Toscana: +1.197

Sicilia: +765

Puglia: +1.709

Liguria: +420

Friuli Venezia Giulia: +762

Marche: + 632

Abruzzo: +329

Sardegna: +153

P.A. Bolzano: +162

Umbria: +225

Calabria: +365

P.A. Trento: +308

Basilicata: +124

Molise: +29

Valle d'Aosta: +70

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia, sommando molecolari e antigenici, sono stati 363.767. Il tasso di positività è 5,8% (+0,2%).

Ricoveri e terapie intensive

Sono in aumento i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari e in terapia intensiva. Sono 10 in più rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica (28.438 in totale). Più 42 i posti occupati in terapia intensiva, con 300 ingressi del giorno e un totale di 3.588 ricoverati.