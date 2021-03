Sono 1709 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, 218 in più rispetto a ieri (erano 1491). Nelle ultime 24 ore sono morte 30 persone, 4 in più rispetto a ieri (erano 26). I guariti sono 1714. Sono stati elaborati oltre 17mila tamponi molecolari e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 37mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 9%, 4% se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 779 casi, mentre nelle province 483 contagi e 9 decessi. "Stima RT in lieve calo intorno a valore 1, cauto ottimismo – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Oggi previsto record di somministrazioni, in un solo giorno 25 mila. Bene Curcio su fasce di età è il metodo più veloce e trasparente, lo abbiamo sempre detto. Venerdì notte apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69-68 anni".

Ricoveri e terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio sono 48791. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2724, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 350. In isolamento domiciliare ci sono 45717 persone. In totale sono morte 6430 persone e ne sono guarite 217708. Il totale dei casi esaminati è di 272929.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: 315 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl Roma 2: 340 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Asl Roma 3: 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Asl Roma 4: 148 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 5: 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl Roma 6: 216 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl di Latina: 157 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 191 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 64, 81 e 88 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 85 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 76 e 82 anni con patologie.

Asl di Rieti: 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 68, 77 e 91 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 24 marzo 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 208 pazienti positivi al Covid. Di questi, 34 sono ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri. Sono 2209 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.