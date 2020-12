Sono 17.572 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 14.844) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.888.144 contagiati. A riportarlo il bollettino di oggi, mercoledì 16 dicembre, diramato dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Nell'ultima giornata i morti per covid sono stati 680, mentre ieri ne erano 846, per un totale di 66.537 decessi dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono invece complessivamente * (+38485). I casi attualmente positivi sono 645.706 (-17.607). Di questi, 26.897 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 2.926 quelli in terapia intensiva. In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 201.040. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna.

In totale sono 1.888.144 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +2.994

Piemonte: +1.215

Campania: +900

Veneto: +3.817

Emilia Romagna: +1.238

Lazio: +1.220

Toscana: +489

Sicilia: +1.065

Liguria: +275

Puglia: +1.388

Marche: +480

Abruzzo: +257

Friuli Venezia Giulia: +779

Umbria: +169

P.A. Bolzano: +285

Sardegna: +244

P.A. Trento: +405

Calabria: +194

Valle d'Aosta: +38

Basilicata: +95

Molise: +25