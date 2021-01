Sono 19.978 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 (ieri erano invece stati 17.533). In totale dall’inizio dell’epidemia i casi sono 2.257.866. È quanto emerge dai dati del bollettino di oggi, sabato 9 gennaio, diramato dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica in Italia. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 483, mentre ieri erano 620: il bilancio totale dei decessi sale a 78.394 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 1.606.630 (+17.040). I casi attualmente positivi sono 572.842, di cui 23.260 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.593. I tamponi effettuati oggi sono 172.119 . La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto, seguito dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna. Sono oltre 512mila le persone vaccinate in totale nel nostro Paese secondo i dati aggiornati alle 10 di oggi.

In totale sono 2.257.866 i contagi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +2.506

Veneto: +3.100

Piemonte: +1.575

Campania: +1.263

Emilia Romagna: +1.790

Lazio: +1.543

Toscana: +529

Sicilia: +1.839

Puglia: +1.499

Liguria: +526

Friuli Venezia Giulia: +1.015

Marche: +688

Abruzzo: +400

Sardegna: +305

P.A. Bolzano: +380

Umbria: +295

Calabria: +423

P.A. Trento: +142

Basilicata: +143

Valle d'Aosta: +22

Molise: +38