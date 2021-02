Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 15.146 nuovi casi di coronavirus; ieri erano 12.956. I test effettuati – tra antigenici e tamponi molecolari – sono stati 292.533. È quanto riferisce il Ministero della Salute nel bollettino di oggi, giovedì 11 febbraio. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.683.403. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 391 morti per Covid (ieri erano 336), per un totale di 92.729 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.185.655 (+19.838). I casi attualmente positivi sono 405.019 (-5.092), di cui 18.942 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.126. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia. I vaccinati in totale sono 2.770.302.

In totale sono 2.683.403 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +2.434

Veneto: +708

Piemonte: +1.189

Campania: +1.694

Emilia Romagna: +1.345

Lazio: +1.261

Toscana: +894

Sicilia: +760

Puglia: +1.248

Liguria: +319

Friuli Venezia Giulia: +409

Marche: +530

Abruzzo: +540

Sardegna: +125

P.A. Bolzano: +680

Umbria: +363

Calabria: +198

P.A. Trento: +253

Basilicata: +102

Molise: +75

Valle d'Aosta: +9