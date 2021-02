Sono 1.694 i nuovi contagi di coronavirus in Campania, con 21.458 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.635 con 20.912 tamponi analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Tra i 1.694 nuovi positivi sono compresi anche 151 casi identificati dai test antigenici rapidi. I positivi emersi invece dai tamponi molecolari comprendono 1.451 asintomatici e 92 sintomatici, mentre tra i 21.458 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore ci sono anche 3.142 antigenici rapidi.

Tra i dati di oggi, si registrano anche altri 12 morti per CoViD-19, per un totale di 3.966 complessivi da inizio pandemia. I nuovi guariti sono 1.140, che portano il numero totale a quota 167.666 casi. Infine, il dato degli ospedali: nei reparti di degenza ordinari ci sono 1.425 persone, più altre 115 nei reparti di terapia intensiva. Da inizio pandemia complessivamente ci sono stati 237.925 casi (di cui 2.613 antigenici) di Coronavirus in Campania, con 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici)​ tamponi analizzati.

Intanto quest'oggi la Regione Campania ha pubblicato i dati relativi al contagio negli istituti scolastici. In tutta la regione, risultano almeno 29 diversi focolai nelle scuole riscontrati negli ultimi 7 giorni. Dati piuttosto preoccupanti quelli forniti dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid-19, che dopo la riunione del 9 febbraio, ha prodotto una relazione tecnica con tutti i numeri sull’andamento del contagio. La Regione ha istituito anche una scala di colori (rosso, arancione e verde), basata sull’incidenza dei contagi nei Comuni, in base alla quale i sindaci potranno decidere di emanare ordinanze per chiudere una scuola o un ufficio o tutte le scuole.