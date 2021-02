In Campania 29 focolai nelle scuole negli ultimi 7 giorni. Questi i dati allarmanti dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid19, che dopo la riunione del 9 febbraio, ha prodotto una relazione tecnica con tutti i numeri sull’andamento del contagio. La Regione cambia strategia e istituisce una scala di colori (rosso, arancione e verde), basata sull’incidenza dei contagi nei Comuni, in base alla quale i sindaci potranno decidere di emanare ordinanze per chiudere una scuola o un ufficio o tutte le scuole. Oltre ai focolai scolastici, la Regione rileva 2 focolai in ambito ospedaliero, 1 nelle carceri, 1 in istituto religioso. “I dati riportati – scrive l’unità di crisi – mostrano un andamento in crescendo del numero dei contagi”.

Nella settimana 25-31 gennaio 2021 i focolai scolastici sono stati 7 in Campania. "Tali dati – scrive la task force – aggiornati alla data odierna, denotano un ulteriore significativo aumento del numero assoluto dei contagiati (9226 nell’arco della settimana 1-7 febbraio), un aumento del numero assoluto di focolai attivi (n.1914) e di nuovi focolai (n.1066). Sempre negli ultimi 7 giorni, si evidenziano n.29 focolai scolastici. Restano elevati (circa 2000 casi di cui 9 nuovi casi non associati a catene di trasmissione note), che costituiscono un ulteriore elemento di alert del sistema di sorveglianza”.

"Le ordinanze le facciano i sindaci"

"Sulla scorta di quanto sopra rilevato, si allega di seguito l’elenco dei comuni che sono al di sopra di tale soglia e per quali la scrivente Unità di crisi ritiene che debbano essere adottate misure come da flow-chart da parte dei Sindaci degli stessi". La relazione prende in esame i dati con valore medio regionale di incidenza Covid per la settimana 1-7 febbraio di 160 casi/100.000 ed una percentuale di positività regionale media di 9,52%. Il nuovo sistema di Alert prevede dunque tre fasce colorate: rossa, arancione e verde. Le fasce di colore indicano la gravità di estensione del fenomeno nell’ambito del setting per singola fascia di età nel caso delle scuole: Verde è caratterizzato da 1 solo setting nella realtà integrata (ad esempio 1 classe per singolo istituto) – Arancione 2 o più classi che comporta chiusura istituto – Rosso 2 o più scuole caratterizzate da casi secondo valutazione rispetto ad indicatore. I dati per tale valutazione saranno disponibili sulla base di quanto operato dalle ASL in termini di prevenzione territoriale.