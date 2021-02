Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 11 febbraio 2021, 1261 nuovi casi di coronavirus, 492 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 31 persone, mentre le guarite sono 2930. Sono stati elaborati oltre 12mila tamponi molecolari e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 30mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 10%, al di sotto del 4% se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 618 casi, mentre nelle province 298 contagi e 14 decessi. "Il valore RT è in lieve crescita ma rimane sotto 1 – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva e il tasso di incidenza. Il Lazio rimane in zona gialla ma occorre massima attenzione alle misure di prevenzione".

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 43144. I pazienti ricoverati non nei reparti di terapia intensiva sono 2160, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 257. In isolamento domiciliare ci sono 40727 persone. In totale sono morte 5406 persone e ne sono guarite 167797. Il totale dei casi esaminati è di 216347.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 292 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattro i ricoveri. Si registrano sette decessi di 58, 61, 74, 75, 84, 84 e 92 anni con patologie.

Asl Roma 2: 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 76, 79, 79 e 89 anni con patologie.

Asl Roma 3: 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 86 e 90 con patologie.

Asl Roma 4: 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie.

Asl Roma 6: 153 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 88 e 92 anni con patologie.

Asl di Latina: 132 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque i decessi di 65, 81, 83, 87 e 91 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 60, 85 e 93 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 85 e 86 anni con patologie.

Asl di Rieti: 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 55, 75 e 94 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 11 febbraio 2021

Sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 121 pazienti positivi al coronavirus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 1968. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.