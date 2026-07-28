“Bloccati in aeroporto per 18 ore in attesa del volo Ryanair”: l’incubo di 150 viaggiatori diretti a Bologna

L’odissea raccontata dai 150 passeggeri di un volo Ryanair partito da Palma de Maiorca e diretto a Bologna dopo una attesa di 18 ore: “Era un vero e proprio volo fantasma”. La risposta della compagnia: “Ritardo a causa di un lieve problema tecnico e dei successivi temporali”.

È stata una vera e propria odissea quella vissuta da 150 passeggeri di un volo Ryanair che da Palma de Maiorca erano diretti a Bologna. È successo ieri: l'aereo della compagnia low cost irlandese sarebbe dovuto partire alle 6:55 del mattino ma, alla fine, è decollato soltanto all'1 di notte, arrivando nel capoluogo emiliano due ore dopo. Un'attesa durata 18 ore, tra la rabbia e lo sconforto dei viaggiatori letteralmente intrappolati in aeroporto.

"Nessuno ci ha dato assistenza, né dall'aeroporto né dalla compagnia – ha spiegato alle agenzie di stampa uno dei passeggeri, Giangiuseppe Grassi, funzionario regionale con un passato proprio da agente di viaggi -. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il call center e con i responsabili dell'aeroporto ma senza avere alcuna risposta in merito al nostro volo. Intorno al primo pomeriggio solo ad alcuni di noi è arrivata una comunicazione di un nuovo volo che sarebbe partito alle 23:45. Ma di quella segnalazione in aeroporto nessuno sapeva niente. Non era segnalata neanche sui tabelloni. Era un vero e proprio volo fantasma. Peraltro in partenza da un gate diverso da quello inizialmente programmato".

Alcuni testimoni hanno raccontato che molti passeggeri – in attesa di avere notizie ufficiali – hanno anche lasciato lo scalo. La situazione è sempre rimasta sotto controllo, nessuno ha alzato la voce o protestato, ma – ha continuato Grassi – "tra noi c'erano anche bambini e anziani. Ovviamente presenteremo la richiesta di rimborso, ma ci aspettiamo anche le scuse sia di Ryanair che dell'aeroporto di Palma di Maiorca".

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Dal canto suo, la compagnia aerea ha fatto sapere con una nota che "il volo ha subito un ritardo a causa di un lieve problema tecnico e dei successivi temporali verificatisi presso l'aeroporto di Palma di Maiorca. I passeggeri prenotati su questo volo hanno ricevuto comunicazioni via e-mail e notifiche push, nonché aggiornamenti successivi tramite l'app Ryanair, e durante il ritardo sono stati distribuiti voucher per pasti e bevande. Per ridurre al minimo i disagi, abbiamo predisposto un aeromobile sostitutivo per operare il volo verso Bologna, che è decollato alle 00:30 ora locale".

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