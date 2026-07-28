“Bloccati in aeroporto per 18 ore in attesa del volo Ryanair”: l’incubo di 150 viaggiatori diretti a Bologna
È stata una vera e propria odissea quella vissuta da 150 passeggeri di un volo Ryanair che da Palma de Maiorca erano diretti a Bologna. È successo ieri: l'aereo della compagnia low cost irlandese sarebbe dovuto partire alle 6:55 del mattino ma, alla fine, è decollato soltanto all'1 di notte, arrivando nel capoluogo emiliano due ore dopo. Un'attesa durata 18 ore, tra la rabbia e lo sconforto dei viaggiatori letteralmente intrappolati in aeroporto.
"Nessuno ci ha dato assistenza, né dall'aeroporto né dalla compagnia – ha spiegato alle agenzie di stampa uno dei passeggeri, Giangiuseppe Grassi, funzionario regionale con un passato proprio da agente di viaggi -. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il call center e con i responsabili dell'aeroporto ma senza avere alcuna risposta in merito al nostro volo. Intorno al primo pomeriggio solo ad alcuni di noi è arrivata una comunicazione di un nuovo volo che sarebbe partito alle 23:45. Ma di quella segnalazione in aeroporto nessuno sapeva niente. Non era segnalata neanche sui tabelloni. Era un vero e proprio volo fantasma. Peraltro in partenza da un gate diverso da quello inizialmente programmato".
Alcuni testimoni hanno raccontato che molti passeggeri – in attesa di avere notizie ufficiali – hanno anche lasciato lo scalo. La situazione è sempre rimasta sotto controllo, nessuno ha alzato la voce o protestato, ma – ha continuato Grassi – "tra noi c'erano anche bambini e anziani. Ovviamente presenteremo la richiesta di rimborso, ma ci aspettiamo anche le scuse sia di Ryanair che dell'aeroporto di Palma di Maiorca".
Dal canto suo, la compagnia aerea ha fatto sapere con una nota che "il volo ha subito un ritardo a causa di un lieve problema tecnico e dei successivi temporali verificatisi presso l'aeroporto di Palma di Maiorca. I passeggeri prenotati su questo volo hanno ricevuto comunicazioni via e-mail e notifiche push, nonché aggiornamenti successivi tramite l'app Ryanair, e durante il ritardo sono stati distribuiti voucher per pasti e bevande. Per ridurre al minimo i disagi, abbiamo predisposto un aeromobile sostitutivo per operare il volo verso Bologna, che è decollato alle 00:30 ora locale".
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