Blindato dell'Esercito si ribalta nell'Oristanese: morto il militare Stefano Pistis, aveva 45 anni È di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due militari dell'Esercito appartenenti al Terzo reggimento bersaglieri della Brigata "Sassari". Il mezzo blindato su cui viaggiavano si è ribaltato sulla Statale 131 all'altezza di Tramatza, al chilometro 102. A perdere la vita è stato il graduato aiutante Stefano Pistis, 45 anni.

È di un morto e di un ferito il bilancio dell’incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due militari dell’Esercito appartenenti al Terzo reggimento bersaglieri della Brigata “Sassari”. I militari si stavano dirigendo a Olbia e viaggiavano a bordo di un Lince quando, per cause in via di accertamento, il mezzo si è ribaltato sulla Statale 131 all’altezza di Tramatza, al chilometro 102, in direzione Sassari.

A perdere la vita è stato il graduato aiutante Stefano Pistis, 45 anni, di Sant’Anna Arresi. Il ferito, anche lui un graduato aiutante, Roberto Calaresu, è stato trasportato nell’ospedale “Brotzu” di Cagliari e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, una delle ruote del Lince sarebbe esplosa e per questo il blindato si sarebbe ribaltato. L'abitacolo si è schiacciato, il conducente è rimasto intrappolato all'interno, mentre il 45enne è stato sbalzato dal mezzo e schiacciato.

Il cordoglio del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

"A nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale esprimo con immenso dolore, il più profondo cordoglio ai familiari del Graduato Aiutante Stefano Pistis, tragicamente scomparso in un incidente stradale". Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato il decesso del militare.

"Esprimo all'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e al Generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, le mie più sentite condoglianze – aggiunge Crosetto -. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari di Stefano e augura una pronta guarigione al Graduato Calaresu. Forza Roberto, siamo tutti con te"

A lui si è unito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello: "È con immenso dolore che rivolgo, a nome di tutta la famiglia dell'Esercito e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari di Stefano Pistis".

"L'Esercito ha immediatamente attivato ogni forma di supporto e sostegno ai familiari del militare deceduto, nella consapevolezza del terribile momento che stanno attraversando. Al militare ferito nell'incidente auguriamo una pronta guarigione con la speranza di poterlo riavere al più presto tra noi", si conclude la nota.