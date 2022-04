Blackout pagamenti con Pos e bancomat in tutta Italia: cosa sta succedendo e quali sono le banche coinvolte Coinvolte tra le altre Unicredit, Intesa San Paolo, Poste Italiane. Ai supermercati e ai distributori di carburante viene chiesto di pagare in contanti.

A cura di Biagio Chiariello

Oggi le carte Unicredit, Visa e Ing Direct sembrano non funzionare su nessun POS. Impossibile anche il prelievo agli sportelli. È quanto sta accadendo in Italia questa mattina, 15 aprile. Problemi vengono segnalati anche per Intesa San Paolo, Poste Italiane, BNL, Fineco, come si evince sul sito specializzato Downdector.

Oggi problemi bancomat e Pos, segnalati diversi disagi

Su Twitter sono diversi gli utenti che lamentano criticità e disservizi da ogni parte del Paese. Al supermercato viene chiesto il pagamento in contanti e diversi sono i clienti costretti ad abbandonare le proprie spese nei carrelli, disagio ancora più pesanti visto che si tratta del venerdì prima delle festività imminenti con la maggior parte dei cittadini intenta a fare la spesa in vista della domenica di Pasqua e di Pasquetta. Altri evidenziano problemi con i pagamenti col bancomat o con la carta di credito ai distributori di benzina.

Cosa sta succedendo

La causa del problema non è ancora nota, mentre dalle varie banche non si hanno al momento riscontri ufficiali sul malfunzionamento. Ignote quindi le tempistiche necessari affinché possa essere ripristinato il servizio.