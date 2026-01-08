Bimbo picchiato dal papà col cucchiaio a Catania compare in un nuovo video: ripreso a teatro, indaga la Procura

Uomo indagato per maltrattamenti a Catania: ha picchiato il figlio con un cucchiaio di legno e il video è finito su Tik Tok. Ora sui social spunta un altro video di una serata a teatro con il piccolo protagonista sul palco.

Ha picchiato il figlio di 11 anni con un cucchiaio di legno mentre gli urlava: "Io sono il tuo padrone". Il tutto è finito in un video postato su Tik Tok e poco dopo è scattato il fermo con l'accusa di maltrattamenti per l'uomo, un 59enne della provincia di Catania. Successivamente il 59enne è stato scarcerato dal gip perché non ha ritenuto sussistere gli elementi di ‘reiterazione' previsti per contestare il reato.

Adesso ci sono degli sviluppi: un altro video è finito sui social e si vede una serata in un teatro in cui sul palco tra gli ospiti, ci sono i quattro fratellini della famiglia, il maschio e tre femmine di età compresa tra gli 11 e i quattro anni. I piccoli alla serata sarebbero stati accompagnati dalla nonna materna, ovvero da chi sarebbero stati affidati intanto che procedono le indagini per maltrattamenti da parte della Squadra Mobile della Questura.

Il nuovo video adesso è al vaglio degli agenti e della procuratrice per i minorenni di Catania, Carla Santocono, che ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni, presieduto da Roberto Di Bella. Si indagata per capire l'ulteriore esposizione al pubblico dei quattro minorenni e la pubblicazione sui social di un video con loro ben visibili. Ma cosa si vede?

Nel video postato su Facebook si farebbe riferimento alla serata a teatro presentata da due persone: i due presentatori spiegano la presenza dei bambini per "fare passare loro una serata di distrazione". Uno dei due ha sottolineato che l'undicenne sta bene "perché, a volte, situazioni come queste finiscono con un omicidio". La sala era piena ed è scattato un lungo applauso per il bambino. Tutto ora verrà analizzato dalla Procura e dal Tribunale.