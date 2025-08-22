Bimbo morto a 2 anni in piscina in Sicilia, cosa sappiamo: dall’arrivo della mamma all’ambulanza senza medico

È lutto a Caucana, frazione turistica di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove ieri è morto a soli due anni il piccolo Raffaele: il bimbo è annegato nella piscina gonfiabile della casa vacanze dove si trovava insieme ai familiari dopo essere sfuggito al loro controllo. A fare la tragica scoperta è stata la nonna, mentre la mamma e il papà, originari di Comiso, non erano presenti.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si è diretto verso la veranda dove era stata montata una grande piscina fuori terra, si è arrampicato sui gradini ed è caduto. I familiari, non trovandolo, hanno cominciato a cercarlo in casa ma mai avrebbero pensato di fare una scoperta simile. Quando hanno notato il suo corpicino in acqua, lo hanno tirato fuori e hanno provato a rianimarlo. È stato anche allertato il 118, che è immediatamente giunto sul posto ma l'ambulanza inviata non aveva un medico a bordo, perché la postazione di Santa Croce Camerina non dispone di questo servizio. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier, che sulla base della relazione del medico legale deciderà se disporre o meno l'autopsia.

Intanto, tutto il Comune del Ragusano è sotto choc per quanto successo: "La tragedia colpisce tutta la nostra comunità", ha detto la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha deciso di annullare gli eventi in programma stasera, tra i quali il Carnevale estivo. Stessa decisione è stata presa dal primo cittadino di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino: "La tragedia di Caucana colpisce tutta la nostra comunità. La scomparsa così tragica di un bimbo di due anni impone rispetto e silenzio. Per questa ragione gli eventi in programma questa sera sono annullati: il Carnevale Estivo é rinviato al 28 agosto, TeatroMare rinviato a data da destinarsi. Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo, originari di Comiso, inviando a nome di tutta Santa Croce le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di affetto va a loro e a tutta la comunità comisana", si legge in un messaggio pubblicato su Facebook.