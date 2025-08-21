Sfugge al controllo dei familiari e annega in piscina, morto bimbo di 2 anni: il cadavere trovato dalla nonna
Un bimbo di 2 anni è morto annegato a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano, mentre faceva il bagno nella piscina di famiglia. Il piccolo, nato a Cosimo, sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e ha raggiunto la scaletta che porta alla piscina. Ad accorgersi del suo corpicino in acqua sarebbe stata la nonna, che ha avvertito il 118.
I sanitari sono intervenuti immediatamente, ma per il bimbo non vi è stato nulla da fare. Le comunità di Caucana e Comiso sono sconvolte dalla tragedia. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il bambino, ma non vi è stato nulla da fare per lui.
Sul posto anche i carabinieri delle Stazioni di Santa Croce Camerina e di Ragusa. Le forze dell'ordine si sono subito messe al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Stando a quanto reso noto, il minore era figlio di una famiglia molto nota a Comiso, dove il padre e il nonno gestiscono un importante e rinomato oleificio.
