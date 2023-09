Bimbo di un anno e mezzo trovato agonizzante in strada muore in ospedale: giallo a Portogruaro Giallo a Portogruaro (Venezia) dove ieri un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale dove è stato accompagnato dai genitori con un evidente ematoma alla testa. Indagini in corso: non si esclude possa essere stato investito da un’auto.

A cura di Ida Artiaco

Un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale, dove è stato portato dai familiari a seguito di una terribile botta alla testa. È giallo a Portogruaro, nel Veneziano, dove il piccolo B. K., di origine serba ma residente nella frazione di Mazzolada, è deceduto per cause che al momento restano ignote. È successo intorno alle 18:30 di ieri, lunedì 11 settembre, in via Loredan.

Secondo i familiari, il piccolo, che è stato ritrovato in strada con un ematoma alla testa agonizzante, sarebbe caduto dal cofano di un'automobile parcheggiata mentre stava giocando in cortile insieme ai cuginetti. "È una cosa assolutamente drammatica che non ci aspettavamo. Era un bambino gioioso che amava la vita. È caduto da sopra la macchina", avrebbe detto la nonna, come riporta La Nuova Venezia. La donna è stata ascoltata dagli inquirenti per oltre due ore ieri insieme allo zio della giovanissima vittima.

Non si esclude però l'ipotesi che il bambino possa essere sfuggito all'attenzione di chi si trovava con lui in casa, venendo investito da un'auto pirata.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire cosa è successo, anche se i carabinieri mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Per fare chiarezza, la procura di Pordenone ha disposto una tac sulla testa del bambino. Secondo quanto trapelato finora, il bambino sarebbe stato accompagnato in pronto soccorso dalla madre in auto. Aveva un evidente trauma alla nuca.

Dai primi accertamenti, i medici escluderebbero si tratti di un incidente domestico, come una caduta dall'alto, ritenendo le feriti compatibili con l'investimento da parte di un'auto in movimento. Ma si tratta al momento solo di ipotesi, che potranno essere chiarite solo nelle prossime ore.