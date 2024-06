video suggerito

Bimbo di 7 anni travolto e ucciso da un trattore: il papà alla guida indagato per omicidio colposo Risulta indagato per omicidio colposo il papà del bimbo di 7 anni travolto e ucciso dal trattore che proprio l’uomo stava guidando nell’azienda agricola di famiglia. Si tratta di un atto dovuto in vista dell’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La procura di Ferrara ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico del padre del bimbo di 7 anni schiacciato e ucciso, lo scorso mercoledì sera, dal trattore che proprio l'uomo stava guidando nel piazzale di una casa colonica di via Cento tra Vigarano Mainarda e Porotto. Si tratta di un atto dovuto per permettere all'uomo di partecipare, con una propria difesa, agli accertamenti tecnici irripetibili che verranno disposti dalla sostituta procuratrice Barbara Cavallo: l'autopsia sul corpo del bimbo e una consulenza cinematica utili a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

I genitori e la nonna del bambino verranno ascoltati nei prossimi giorni. A breve potrebbe anche essere sentita anche la versione del padre, al momento troppo sconvolto per poter rispondere alle domande degli inquirenti. Le indagini delle polizia stradale, invece, non hanno rilevato nessuna violazione del Codice della Strada.

Stando a quanto ricostruito finora, si delineerebbe la pista di una tragica casualità, come riporta la stampa locale: per far passare il figlio più grande di 12 anni in sella allo scooter, il padre avrebbe fatto una manovra col trattore che stava riportando in magazzino non accorgendosi che dietro c'era l'altro figlio in bici, probabilmente perché finito nel punto cieco dello specchietto retrovisore.

Ma quando l'uomo se ne è reso conto era ormai troppo tardi. È stato sempre lui ad allertare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. È stato fatto il possibile per salvare i bambino ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ne è stato dichiarato il decesso durante il trasporto in ospedale al Sant'Anna di Ferrara. Il comune di Vigarano Mainarda ha intanto proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie del piccolo.