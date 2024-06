video suggerito

Bimbo investito dal trattore guidato dal padre, sterzata per far passare l'altro figlio in motorino Secondo una primissima ricostruzione della tragedia avvenuta a Ferrara, il padre del bimbo stava manovrando il trattore per riportarlo in magazzino quando ha sterzato per far passare l'altro figlio, senza accorgersi del piccolo.

A cura di Antonio Palma

Una sterzata che ha cambiato improvvisamente la traiettoria del trattore per far passare il figlio più grande che era in motorino, senza accorgersi che vicino vi era però il figlioletto più piccolo, un bambino di nemmeno 8 anni che quindi è stato travolto e ucciso. È questa la primissima ricostruzione della tragedia avvenuta a Ferrara ieri pomeriggio, mercoledì 5 giugno, quando un bambino è stato schiacciato e ucciso dal mezzo agricolo guidato dal padre.

Il piccolo pare stesse giocando in bici nell’area dell’azienda agricola di famiglia in una zona di campagna fra Porotto, frazione del Comune di Ferrara, e Vigarano Mainarda, quando si è consumato il dramma. Nello stesso momento, intorno alle 19 di mercoledì, il padre stava ultimando le ultime cose di lavoro nel cortile. L’uomo guidava un trattore che stava manovrando per riportarlo in magazzino. A un certo punto si è accorto che il figlio maggiore stava passando così avrebbe sterzato dall’altro lato per fargli spazio ma proprio lì vi era il piccolo, 8 anni da fare tra pochi mesi, che è rimasto schiacciato da una delle grosse ruote.

Immediata la richiesta di soccorsi le numero di emergenza e l’intervento dei sanitari del 118 sul posto ma per il bambino purtroppo non c’ è stato nulla da fare. Sul posto in poco tempo sono giunte ambulanza e automedica, seguite poi anche dall'elisoccorso inviato dalla centrale operativa dopo aver accertato la gravità del caso.

Il piccolo è stato trasportato di corsa verso l’ospedale Sant’Anna di Ferrara, dove però è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite da schiacciamento riportare nell’investimento. Un tragedia che ha sconvolto la comunità locale e sulla quale sta indagando ora la Procura.

Il pm procede con un fascicolo di indagine per incidente stradale e ha posto sotto sequestro il trattore e l’area dell’investimento. Le indagini affidate alla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con le volanti, anche con l'ausilio della Scientifica che è accorsa per i rilievi del caso sul luogo della tragedia.