Ferrara, bimbo di 8 anni morto investito da un trattore: alla guida del mezzo c'era il papà Il dramma intorno alle 19 tra Vigarano Mainarda e Porotto, nel Ferrarese. Il piccolo era sulla sua bicicletta quando è stato travolto: è morto durante il trasporto in ospedale, a causa delle ferite riportate.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 giugno tra Vigarano Mainarda e Porotto, in provincia di Ferrara, dove nell’abitazione privata dove ha sede un’azienda agricola un bambino di 8 anni è morto dopo essere finito sotto le ruote di un trattore, pare guidato dal papà.

È successo poco dopo le 19. Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale, a causa delle ferite riportate. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui sono avvenuti i fatti e chiarire tutte le responsabilità. Sul posto oltre alla polizia sono giunti anche i Vigili del Fuoco.

I primi a provare a rianimare il piccolo sono stati gli agenti: data la gravità del fatto, si è poi deciso per il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Cona, dove però il bimbo è arrivato senza vita.

Il papà non avrebbe visto il figlio avvicinarsi in bici

Secondo quanto scrive L'Estense a investire il bambino sarebbe stato il padre mentre faceva manovra sul trattore nel cortile di casa. Impegnato in una manovra per lasciar passare l'altra figlio più grande in motorino, non avrebbe visto il figlioletto transitare sulla sua biciclettina.

Il pm di turno ha disposto il squestro del trattore e della zona in cui è avvenuto il tragico incidente. Nelle prossime ore sopralluoghi della Stradale e della Scientifica. Sul posto le Volanti la Squadra Mobile.

La tragedia è successa in una zona di campagna, fra Porotto, frazione del Comune di Ferrara e Vigarano Mainarda.

Il precedente col trattore

Un dramma simile era avvenuto nel maggio dello scorso anno sempre in provincia di Ferrara, nelle campagne di Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta. Il piccolo, un bimbo di cinque anni, era stato travolto e ucciso da un trattore alla cui guida c'era un uomo in quel momento al lavoro in un podere. Era stato poi indagato per il reato è omicidio colposo.