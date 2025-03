video suggerito

Alessandria, morto il bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano per prendere un giocattolo Il piccolo è morto nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Alessandria dove era ricoverata da quel terribile 10 marzo scorso dopo la caduta dall’abitazione di famiglia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il bambino di 2 anni precipitato dal terzo piano lunedì scorso ad Alessandria. Il piccolo è morto nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Alessandria dove era ricoverata da quel terribile 10 marzo scorso. Fino all'ultimo si è sperato potesse riprendersi nonostante le condizioni molto gravi ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il corpicino del piccolo ha smesso di battere oggi venerdì 14 marzo senza che il bambino riprendesse conoscenza

Il terribile incidente era avvenuto nel quartiere Cristo di Alessandria nel pomeriggio di lunedì scorso mentre il piccolo era nell'abitazione di famiglia con la mamma che però stava allattando il fratellino più piccolo. Secondo una prima ricostruzione, il bambino approfittando della momentanea distrazione della donna, sarebbe caduto nel cortile sottostante dopo essersi sporto troppo dalla finestra per raggiungere un giocattolo finito oltre il davanzale del terzo piano.

Un volo nel vuoto di diversi metri che gli aveva causato numerose lesioni tra cui un gravissimo trauma cranico. Ad accorgersi della caduta sarebbe stata la nonna, che abita lì vicino e avrebbe notato il bimbo disteso nel giardino del cortile esanime. Immediata la richiesta di soccorso al 118 e il trasporto in codice rosso con l'ambulanza all’ospedale Infantile di Alessandria dopo la stabilizzazione sul posto.

In ospedale il piccolo era stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico alla testa per ridurre i traumi riportati nella caduta ma ogni sforzo per salvarlo da parte dei medici si è rilevato vano. Vista la gravità delle ferite e della situazione clinica, il bambino era stato sottoposto a coma farmacologico dal quale però non si è mai più ripreso.