Bimbo di 6 anni sparisce dalla spiaggia dove era con la nonna: ritrovato ore dopo alla fermata del bus

Verso mezzogiorno di ieri 19 agosto a Bibione un bambino di 6 anni era con la nonna in spiaggia quando è sparito. Subito è stato lanciato l’allarme: è stato trovato mentre piangeva alla fermata del bus.

Momenti di paura a Bibione, sul litorale in provincia di Venezia. Per ore si è cercato un bambino di 6 anni che era sfuggito al controllo della nonna, con cui si trovava in vacanza. Il piccolo, di nazionalità ceca, è stato trovato in lacrime alla stazione del bus.

Tutto è accaduto verso mezzogiorno di ieri 19 agosto. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto il piccolo stava giocando in riva al mare quando – per ragioni ancora da capire – si sarebbe allontanato mentre giocava e non è stato più in grado di tornare dalla nonna. L'anziana ha cercato subito aiuto e in poco tempo si è attivata la macchina dei soccorsi. Le forze dell'ordine hanno iniziato a cercarlo per tutto il paese e la spiaggia. Attivato anche il Nucleo sommozzatori, un elicottero decollato da Venezia e la guardia costiera. Il timore infatti anche che il piccolo fosse finito in acqua.

Fortunatamente è stato trovato verso le 17.40. A trovarlo è stato l'agente di Polizia amministrativa in servizio Matteo Bortolussi: ha notato un bimbo nei pressi della stazione di via Maia mentre piangeva e appariva disorientato. L'agente al Gazzettino ha spiegato: "Mi sono avvicinato e ho capito che si trattava del bimbo che tutti stavano cercando. Aveva sete e mostrava segni di stanchezza, così l’ho portato in stazione per dargli da bere".

Altre forze dell'ordine si sono precipitate sul posto. Il bambino in poco tempo ha potuto abbracciare di nuovo la nonna e la sorellina.

L'agente Bortolussi ha poi precisato: "Ho un figlio della stessa età e in quel momento ho pensato a lui. È stato un grande sollievo trovarlo e sapere che i carabinieri lo hanno riconsegnato subito alla sua famiglia".