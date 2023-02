Bimbo di 6 anni scivola in un fosso durante escursione, in corso le operazioni di ricerca Paura in provincia di Macerata: un bimbo di 6 anni, che stava facendo una escursione con la famiglia nei pressi della Grotta di San Francesco, in località Pian dell’Elmo, è scivolato in un fosso: operazioni in corso da paerte delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di apprensione nelle Marche, dove squadre del Soccorso Alpino e Speleologico stanno intervenendo nei pressi della Grotta di San Francesco, in località Pian dell'Elmo, sotto al Monte San Vicino, in provincia di Macerata, per le ricerche di un bambino di circa 6 anni scivolato in un fosso. L'operazione è in corso.

Fonti del Soccorso alpino hanno riferito a Fanpage.it che il bimbo si trovava con la famiglia a fare una escursione nei pressi della Grotta di San Francesco. All'uscita del sito, intorno alle 14.30 di oggi, si sarebbe allontanato e sarebbe scivolato in un fosso innevato. A dare l'allarme sarebbero stati proprio i genitori del piccolo. Sul posto anche l'eliambulanza della Regione Marche.

Sul posto ci sono gli uomini il Soccorso Alpino con tre squadre alpine e tutto il comparto speleo del Cnsas Marche, i vigili del fuoco con una squadra da Apiro e una Saf giunta da Macerata, oltre a unità cinofile, allertati anche i carabinieri.

