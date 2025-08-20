Attualità
Bimbo di 6 anni investito sulle strisce mentre attraversa insieme alla mamma: ricoverato in gravi condizioni

Un bimbo di 6 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in compagnia della mamma, una 36enne. Il piccolo è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto a Santa Maria di Sala (Venezia).
A cura di Eleonora Panseri
L'incidente, secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nei pressi di un incrocio della Strada Regionale Noalese.

Madre e figlio, entrambi ucraini, stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta la vettura che ha travolto il piccolo. L'investitore, un giovane di 25 anni, si è immediatamente fermato e ha prestato soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, con i colleghi di Mira, e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza. I medici hanno trovato il bimbo in condizioni molto gravi, si legge sul Corriere del Veneto, e per questo è stato deciso il trasporto a bordo dell'elicottero del Suem, atterrato nei paraggi.

Il bambino è stato trasferito all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di Rianimazione. I Carabinieri che stanno cercando di accertare l'esatta dinamica del sinistro, hanno chiuso il tratto, gestito la viabilità ed eseguito i rilievi del caso. Hanno inoltre accertato le condizioni del 25enne alla guida.

Un episodio simile è accaduto poco più di una settimana fa. Lunedì 11 agosto un bimbo di 5 anni è stato investito insieme alla mamma da un’auto nei pressi di Fino Mornasco, in provincia di Como.

Una donna al volante di un piccolo suv non ha rallentato e ha preso in pieno il piccolo e la madre di 46 anni. Illesi il papà e un'altra figlia. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime.

Sul posto erano intervenute due ambulanze e altrettanti equipaggi con medico a bordo e dalla base di Sondrio è decollato l'elisoccorso abilitato al volo notturno. È stato trasportato in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

