Bimbo di 5 anni muore in casa: era solo con la mamma, forse è rimasto soffocato Il piccolo Bourhan era in casa da solo con la madre, di origini marocchine, nella loro casa di Morrovalle (Macerata) quando è avvenuto il dramma. Il bimbo aveva delle patologie importanti e veniva nutrito con dei sondini.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di cinque anni è morto ieri pomeriggio a Morrovalle (Macerata). Il dramma si è consumato nel pomeriggio in un’abitazione di via Verdi, quando il piccolo, nato in Italia da genitori marocchini, era in casa solo con la mamma.

Sarebbe stata proprio quest'ultima, verso le 17, a dare l'allarme: ha chiamato il 118 riferendo disperato che il figlioletto, Bourhan, affetto da un’importante disabilità, non respirava più.

Sul posto sono immediati giunti i sanitari della locale Croce verde, ma al loro arrivo, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Morrovalle e, in supporto, i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche.

La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, i militari hanno subito informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli. Ad accertare con esattezza la causa del decesso potrà essere solo l’autopsia che potrebbe essere disposta nelle prossime ore.

Da quanto sin qui emerso, il bimbo aveva delle patologie importanti e veniva nutrito con dei sondini. Si trovava su un seggiolone quando è avvenuto il dramma e, secondo le prime informazioni, qualche potrebbe averlo soffocato. La famiglia del piccolo era molto ben inserita a Morrovalle e la tragica notizia ha chiaramente scioccato tutta la comunità.

"Ieri ero a Milano per lavoro – ha spiegato il sindaco Andrea Staffolani – al ritorno ho saputo della disgrazia e già in serata mi sono recato sul luogo ma non sono riuscito a stare vicino alla famiglia. È un dolore forte per tutta la comunità. È una tragedia così inaspettata. Domani cercherò di parlare con la famiglia e di stare loro vicino per aiutarli in qualche modo".