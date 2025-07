Bimbo di 4 anni si allontana da casa, ritrovato sul lungomare di Cesenatico: la babysitter si era addormentata

Attimi di pausa si sono vissuti domenica mattina a Cesenatico, nella zona della Riviera di Levante-Valverde, dove un bambino di soli quattro anni si è allontanato da casa senza che nessuno si accorgesse di nulla. Il piccolo era affidato alle cure di una babysitter. Fortunatamente, l’episodio si è concluso nel migliore dei modi: il bimbo è stato ritrovato sano e salvo poco dopo sul lungomare da un turista.

A lanciare l’allarme è stata la madre, disperata, che ha contattato immediatamente la centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico segnalando la scomparsa del figlio. Le ricerche sono scattate con tempestività: oltre ai militari dell’Arma, è stato attivato anche l’elicottero del 13° Nucleo Carabinieri di Forlì, che ha sorvolato l’area per agevolare le operazioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, coordinata dalla centrale operativa dei Carabinieri.

Il bimbo è stato notato da un turista mentre camminava da solo lungo il litorale. Una volta recuperato, i militari hanno accertato che il piccolo si trovava in buone condizioni di salute. La madre, sollevata, ha scelto di non richiedere l’intervento del personale sanitario.

I Carabinieri si sono quindi recati nell’abitazione della donna per approfondire l’accaduto. Qui hanno identificato la babysitter, una donna trentenne, che ha raccontato di essersi addormentata accanto al bambino e di non averlo più trovato al risveglio. La versione fornita non ha convinto del tutto i militari, che hanno proceduto a denunciarla per abbandono di minore.