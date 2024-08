video suggerito

Bimbo di 4 anni muore dopo essere stato travolto da un pesante contenitore caduto da uno scaffale Tragico incidente domestico ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un pesante contenitore caduto da uno scaffale nel garage della sua abitazione. Il piccolo era insieme al padre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

769 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un tragico incidente domestico è avvenuto questa mattina ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, dove un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato colpito da un pesante contenitore caduto da uno scaffale nel garage della sua abitazione. Il piccolo era insieme al padre.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’allarme è scattato alle 10.20, quando è arrivata la chiamata al numero unico per le emergenze, il 112. Subito è intervenuto il personale sanitario del 118 del Potes di Acquasanta che è giunto sul posto insieme a un'ambulanza medicalizzata dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Sul luogo dell'incidente è stata fatta arrivare anche un’eliambulanza. Per due ore i soccorritori hanno provato a rianimare il bambino ma, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto nonostante i numerosi sforzi fatti dai sanitari.

Leggi anche Bimbo di 5 anni muore dopo essere stato schiacciato da un trattore a Torino nel giorno del suo compleanno

Subito dopo la morte del bimbo, nell'abitazione in cui è avvenuto il terribile incidente si sono immediatamente recati anche gli uomini dell'Arma dei Carabinieri della stazione vicina e il pubblico ministero di turno per fare piena luce su quanto accaduto nelle ore precedenti e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

In base a una primissima ricostruzione, il bambino si trovava in uno dei locali dell'abitazione, nel garage, secondo quanto riferiscono alcune fonti, insieme al padre, che era distante dal figlioletto giusto pochi metri.

A un certo punto sembra che il piccolo abbia tirato verso di sé e abbia fatto cadere da uno scaffale un fusto che al suo interno conteneva del materiale ferroso.

Il pesante contenitore è volato giù dal ripiano, travolgendolo. Secondo quanto si apprende, il bimbo è stato colpito in pieno petto e il fusto gli ha provocato un gravissime trauma toracico, lesione che ha probabilmente provocato la morte del piccolo.