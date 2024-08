video suggerito

Bimbo di 5 anni muore dopo essere stato schiacciato da un trattore a Torino nel giorno del suo compleanno Un bimbo di 5 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore in Valle Pellice, in provincia di Torino: il decesso si è verificato dopo l'arrivo in ospedale dove il piccolo era arrivato con l'elisoccorso.

A cura di Ida Artiaco

Elisoccorso Pegaso – Foto LaPresse

Tragedia in provincia di Torino, dove un bambino di 5 anni, che proprio oggi festeggiava il compleanno, è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore per cause che sono ancora in via di accertamento. È successo in Valle Pellice: il piccolo è deceduto all'ospedale Regina Margherita dove era arrivato con l'elisoccorso, a bordo del quale erano proseguire le manovre di rianimazione.

I soccorritori giunti sul luogo dell'incidente hanno subito tentato di rianimare il piccolo, in arresto cardiaco, lo hanno intubato e usato il defibrillatore per far ripartire il cuore, ma il piccolo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo le prime informazioni disponibili, il bimbo sarebbe caduto dal trattore sul terreno di casa durante le operazioni di raccolta del fieno. A bordo del mezzo pare fosse insieme al cugino, maggiorenne, con la patente in regola per guidare i mezzi agricoli. Pare poi sia stato travolto da una ruota del carrello agganciato al trattore. I carabinieri di Pinerolo indagano per ricostituire l'esatta dinamica dell’incidente.

In aggiornamento.