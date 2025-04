Travolto dal suo furgone che usa per le consegne: Massimo Caliciuri muore il giorno prima del suo compleanno

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Ennesima vittima del lavoro in Italia. Nel pomeriggio di oggi venerdì 18 aprile un uomo di 53 anni è morto schiacciato dal suo furgone a Garlenda, in provincia di Savona. Era un corriere e usava il mezzo per fare le consegne. Proprio come oggi. Poi la tragedia. La vittima è Massimo Caliciuri originario di Varazze (Savona): lascia la moglie e quattro figli. Domani sarebbe stato il suo compleanno.

Ora si indaga per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni, durante una consegna il furgone era parcheggiato in una salita quando improvvisamente si è mosso travolgendolo. Il mezzo ha proseguito la sua corsa schiantandosi contro un palo della linea telefonica e un cancello in fondo alla discesa senza coinvolgere altre persone. L'impatto tra il furgone e Massimo Caliciuri è stato violentissimo. Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Ora in tanti ricordano il 53enne Massimo Caliciuri. Lascia la moglie e quattro figli: la famiglia domani avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno.